Трамп заявил, что обсудил с президентом РФ ядерную программу Ирана

Трамп: в ходе диалога с Путиным была затронута иранская ядерная программа

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора обсудил с главой РФ Владимиром Путиным иранскую ядерную программу. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Мы обсудили Иран и тот факт, что время на принятие Ираном решения по ядерному оружию истекает», — заявил американский лидер.

Трамп отметил, что решение по этому вопросу должно быть принято оперативно. По словам политика, в диалоге с главой РФ он подчеркнул, что Иран не может обладать ядерным оружием.

4 июня Трамп заявил, что созвонился с Путиным, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Глава Белого дома также заявил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал диалог главы РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. По его словам, этот телефонный разговор имеет огромное значение для мира, деэскалации и глобальной безопасности.

Ранее была названа деталь, без которой Иран не пойдет на сделку с США.