Экс-сотрудник ФСБ порассуждал о возможности ликвидировать политическую верхушку Украины

Подполковник ФСБ Филатов: у РФ мало ресурсов для ликвидации украинских лидеров

Российские спецслужбы в начале специальной военной операции (СВО) осуществляли попытки ликвидации некоторых лидеров украинской власти. Об этом NEWS.ru рассказал президент Союза «Офицеры группы Альфа» подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.

Он подчеркнул, что подобная задача уже была поставлена, но не реализована из-за нехватки ресурсов и средств, которые необходимы для ее выполнения.

По мнению Филатова, Москве нужно перенять опыт Израиля.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп открыт для возможной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, но предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом.

Ранее в Совфеде рассказали о возможных вопросах на третьей встрече РФ и Украины.