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На Украине заявили о налаживании контакта с Россией для обмена пленными

Умеров: Киев наладил контакт с Москвой для обмена военнопленными
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Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Украина наладила постоянный контакт с российским руководством для осуществления ранее согласованных процедур обмена военнопленными. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает «Страна.ua».

В своем обращении чиновник подчеркнул, что достижение взаимопонимания с российской стороной является важным индикатором истинности стремлений сторон к продолжению переговоров и продвижению мирного урегулирования.

Кроме того, стало известно, что руководитель Главного управления разведки министерства обороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) провел специальное заседание штаб-квартиры, посвященное выполнению договоренностей, достигнутых в результате стамбульских консультаций.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавил Мединский, украинскую — Умеров. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью. В ходе встречи представители Украины и России обсудили предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании украинского конфликта и обменялись документами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве заявили, что Умеров и Мединский встретились до начала переговоров в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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