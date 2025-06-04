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В России объяснили, какое значение для мира имеет диалог Путина и Трампа

Дмитриев: диалог Путина и Трампа важен для глобальной безопасности
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РИА Новости/Reuters

Диалог президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом имеет огромное значение для мира, деэскалации и глобальной безопасности. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Завершился разговор между Путиным и Трампом. Ставки не могли быть выше. Их диалог необходим для мира, деэскалации и глобальной безопасности», — написал политик.

Незадолго до этого Трамп заявил, что созвонился с Путиным, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Глава Белого дома также заявил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

Также Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что Россия пообещала «дать ответ» на недавнюю атаку Вооруженных сил Украины на российские аэродромы.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее Путин поговорил с папой Римским об украинских диверсиях.

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