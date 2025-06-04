В Кремле анонсировали брифинг Ушакова после разговора Путина и Трампа

Песков: Ушаков скоро проинформирует об итогах беседы Путина и Трампа на брифинге

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом, вскоре помощник президента РФ Юрий Ушаков проведет телефонный брифинг. Об этом сообщил «Интерфакс» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да. Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. В ближайшее время мой коллега Ушаков проведет телефонный брифинг», — заявил собеседник агентства.

До этого Трамп заявил, что созвонился с Путиным, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Глава Белого дома также заявил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

Также Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что Россия пообещала «дать ответ» на недавнюю атаку Вооруженных сил Украины на российские аэродромы.

Ранее в России объяснили, какое значение для мира имеет диалог Путина и Трампа.