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Словацкого политика шокировал отказ от референдума по отмене антироссийских санкций

Данко шокирован отказом от референдума в Словакии по отмене санкций против РФ
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Заместитель председателя парламента Словакии и лидер Словацкой национальной партии Андрей Данко сообщил, что крайне удивлен решением президента государства Петера Пеллегрини отклонить проведение референдума по отмене антироссийских санкций. Его слова передает РИА Новости.

«Меня шокировал тот факт, что президент лично вмешался в этот процесс», — сказал Данко.

Данко также подчеркнул от лица своей политической силы признательность гражданам, активно участвовавшим в сборе подписей для инициирования голосования.

4 июня Петр Пеллегрини отклонил петицию с требованием провести референдум по отмене антироссийских санкций. Он заявил, что все санкции Европейского Союза против России принимаются консенсусом, и без согласия Словакии они и так не вступают в силу.

17 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о готовности «спокойно» поддержать референдум об отмене санкций против РФ, если его объявят. В то же время глава правительства республики подчеркнул, что может говорить только за себя.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что немецкие власти готовы изучить вопрос о лишении Словакии денег Евросоюза, если она будет «отклоняться» от общей политики объединения.

Ранее СМИ Италии уличили в искажении правды о конфликте на Украине.

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