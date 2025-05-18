Позиция официальных СМИ Италии не отражает реальную ситуацию о конфликте на Украине. Об этом заявил итальянский политолог и глава итальянского отделения «Международного Движения Русофилов» Элизео Бертолази в беседе с РИА Новости.

«Если итальянская политика сейчас поддерживает решение Европы, санкции против России и передачу оружия на Украину, значит, что наши СМИ продолжают рассказывать об этом», — сказал Бертолази во время своего визита в Донецк.

При этом он добавил, что в Италии есть журналисты, которые ищут правду и рассказывают о конфликте «по-настоящему». По его словам, ярким примером демонстрации альтернативного мнения стала его собственная работа в качестве наблюдателя на референдуме в ДНР по включению региона в состав РФ. Политолог подчеркнул, что не обнаружил тогда нарушений прав жителей республики, хотя официальные итальянские СМИ утверждали обратное.

До этого британский политолог и журналист Финиан Каннингем заявил, что западные СМИ намеренно искажают правду о роли НАТО в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что медиа на Западе в основном поддерживают позицию США и их партнеров по Североатлантическому альянсу, которые говорят о защите суверенитета и демократии Украины. При этом СМИ игнорируют альтернативные точки зрения.

Политолог подчеркнул, что понять причины российско-украинского конфликта невозможно, если читать и доверять только западным медиа. Кроме того, Каннингем обвинил западные СМИ в том, что они не освещали «госпереворот» на Украине в 2014 году и не говорили о том, как силы НАТО вооружали Киев все эти годы.

Ранее ирландский журналист уличил западные СМИ в сокрытии реальных событий на Украине.