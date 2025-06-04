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Президент Словакии отверг референдум по отмене санкций против России

Президент Словакии Пеллегрини отклонил петицию об отмене санкций против России
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Tomas Tkacik/Global Look Press

Президент Словакии Петр Пеллегрини отклонил петицию с требованием провести референдум по отмене антироссийских санкций. Ответ на соответствующее предложение опубликован на сайте главы государства.

Пеллегрини отметил, что все санкции Европейского Союза против России принимаются консенсусом, и без согласия Словакии они и так не вступают в силу.

«Если Словакия в референдуме решит отклонить санкции против Российской Федерации, она решит отклонить то, за что сама проголосовала через своего премьер-министра на европейском уровне», — говорится в сообщении.

17 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о готовности «спокойно» поддержать референдум об отмене санкций против РФ, если его объявят. В то же время глава правительства республики подчеркнул, что может говорить только за себя.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что немецкие власти готовы изучить вопрос о лишении Словакии денег Евросоюза, если она будет «отклоняться» от общей политики объединения.

Ранее Ермак прилетел в США обсуждать усиление санкций против России.

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