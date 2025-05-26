Канцлер Германии пригрозил лишить Словакию денег ЕС

Немецкие власти готовы изучить вопрос о лишении Словакии денег Евросоюза, если она будет «отклоняться» от общей политики объединения, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Его цитирует агентство Bloomberg.

«Всегда есть возможность забрать у них европейские средства <...>. Если это будет необходимо, мы будем действовать», — сказал Мерц.

Не забыл глава немецкого правительства и о Венгрии. Он отметил, что между Будапештом с Братиславой и остальным ЕС может возникнуть конфликт, потому что решения всего объединения, по словам Мерца, не могут зависеть от «небольшого меньшинства».

27 мая Совет ЕС проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 Договора о Европейском союзе. Статья предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства — члена.

Ранее в Словакии заявили, что потребуют от Украины компенсации за оказанную помощь.