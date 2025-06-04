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В ООН прокомментировали диалог Путина с Трампом

В ООН заявили, что приветствуют телефонный разговор Путина с Трампом
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Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

В Организации Объединенных Наций (ООН) поприветствовали телефонный разговор руководителей РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил РИА Новости представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Мы приветствуем любой диалог между мировыми лидерами, особенно между двумя постоянными членами Совета Безопасности», – заявил пресс-секретарь агентству в ходе брифинга для журналистов.

4 июня президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с российским лидером Владимиром Путиным по телефону. Трамп назвал беседу с Путиным позитивной, однако «не той, что приведет к немедленному миру».

Сообщается, что во время разговора, который длился 1 час 15 минут, лидеры стран обсудили атаку Киева по российским аэродромам. По итогам диалога Трамп заявил, что Россия пообещала «дать ответ» на недавнюю украинскую операцию.

Ранее в России объяснили, какое значение для мира имеет диалог Путина и Трампа.

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