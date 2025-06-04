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Путин заявил, что у Киева нет компетенций оценивать уровень российской делегации

Путин дал понять, что не Киеву судить об уровне российской делегации
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Только эксперты, обладающие безусловным авторитетом и высоким уровнем компетентности, могут оценивать уровень российских переговорщиков на встрече с Украиной в Стамбуле. Об этом на совещании президента с членами правительства РФ заявил президент Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«Что касается вопросов, поднятых Сергеем Викторовичем (Лавровым), мы отдельно говорили с ним по поводу уровня наших переговорщиков и гуманитарной паузы — согласно международной практике, этот уровень определяется страной, которую представляют те или иные лица. Его могут оценивать только те люди, эксперты, которые обладают безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенций», — подчеркнул Путин.

Оценивая украинскую сторону, он отметил, что Россия, судя по всему, сталкивается «с людьми, которые не только не обладают никакой значимой компетенцией, но и проявляют элементарную политическую неуклюжесть», позволяя себе оскорбления в адрес тех, с кем пытаются договориться.

«Каким авторитетом могут обладать лидеры полностью коррумпированного режима? Об этом говорит весь мир», — добавил президент РФ.

Путин добавил, что все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной были направлены на срыв переговорного процесса.

Ранее Зеленский заявил о готовности к четырехсторонней встрече с участием Путина.

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Переговоры в Стамбуле
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