Зеленский заявил о готовности к четырехсторонней встрече с участием Путина

Зеленский сообщил о готовности к встрече с участием Эрдогана, Трампа и Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил о готовности к четырехсторонней встрече с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.

Он уточнил, что о желании провести такие переговоры заявил и Эрдоган.

«Мы готовы к такой встрече в любой день», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он снова заявил о готовности к режиму прекращения огня. Теперь Зеленский предложил установить его до личной встречи с президентом России.

Путин, комментируя возможность встречи с украинским лидером, задался вопросом, как можно вести переговоры с террористами.

Также российский президент объяснил, зачем Украина подорвала мосты в России перед встречей в Стамбуле. По его словам, все преступления против гражданских накануне второго раунда переговоров между Киевом и Москвой были направлены на срыв переговорного процесса.

Ранее слова Зеленского о переговорах с РФ сравнили с проявлением «капризов бородатой барышни».