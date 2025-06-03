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Американские СМИ раскрыли истинную цель визита Ермака в США

Politico: Ермак в США будет продвигать свои интересы, его волнует признание
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в рамках визита в Вашингтон во вторник будет продвигать собственные политические интересы, Ермака волнуют только вопросы его признания и связей на Западе. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«У него исключительно высокие амбиции и единственная вещь, которой он действительно жаждет, - это признание», — приводит издание слова неназванного украинского министра.

Politico пишет, что Ермак «пользуется возможностью укрепить свои собственные позиции на будущее» путем визитов в разные страны, в частности, в США.

3 июня Ермак прибыл в США в составе делегации, которую возглавляет министр экономики республики Юлия Свириденко, чтобы обсудить «важные вопросы», в том числе усиление санкционного давления на Россию.

Кроме того, представители Киева намерены затронуть «пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви» и тему возвращения «депортированных детей». Украинская делегация проведет «немало встреч» с представителями обеих партий США, подчеркнул глава офиса Зеленского.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о поездке Ермака в Вашингтон.

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