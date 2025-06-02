«Совсем не ультиматум»: Россия представила полный текст меморандума по урегулированию

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский и начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков (слева направо) общаются с журналистами после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле, 2 июня 2025 года

Российская делегация в ходе переговоров в Стамбуле передала украинской стороне свой вариант меморандума. В нем содержатся два варианта прекращения огня, а также «основные параметры окончательного урегулирования». Глава офиса президента Украины Андрей Ермак после публикации текста документа призвал ввести новые санкции против Москвы. Чем российский меморандум отличается от украинского и почему в Киеве его уже назвали «неприемлемым» — в материале «Газеты.Ru».

Российская сторона в ходе встречи в Стамбуле передала Украине свой вариант меморандума по урегулированию конфликта. Об этом сообщил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров.

«У наших команд будет неделя на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги», — сказал он.

Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, документ, который предложила Россия, не является ультиматумом.

«Это как раз совсем не ультиматум. Это предложение, которое по-настоящему позволит достичь настоящего мира. Или, по меньшей мере, прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира», — заявил помощник президента РФ.

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Детали меморандума

Полный текст меморандума РФ опубликовали российские СМИ. Документ, как ранее говорил Мединский, содержит два варианта прекращения огня .

Первый предполагает вывод ВСУ с занятых Украиной российских территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С момента его начала будет установлен 30-дневный режим прекращения огня. За этот срок украинские военные должны будут полностью покинуть территории.

Второй, который в меморандуме именуется «пакетное предложение» , содержит пункты о запрете передислокации украинских войск, прекращении мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начале демобилизации, исключении военного присутствия третьих стран, взаимной амнистии политзаключенных и освобождении удерживаемых гражданских лиц, объявлении даты выборов президента Украины и Верховной рады.

Они, как указано в документе, должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения. Полная реализация «пакетного предложения» также должна быть исполнена в течение 30 дней.

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Кроме того, в меморандуме перечислены «основные параметры окончательного урегулирования». В них входит:

— международное признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области, а также Крыма в составе РФ, полный вывод с этих территорий подразделений ВСУ и других военных формирований;

— нейтралитет Украины, а также запрет на любую военную деятельность третьих стран на ее территории;

— безъядерный статус Украины, установление предельной численности ВСУ;

— снятие экономических санкций, введенных против России;

— взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий;

— обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность УПЦ (Московского патриархата), запрет героизации нацизма;

— поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений.

Составление текста мирного договора, как указано в меморандуме, начнется до того, как стартует предложенное Россией прекращение огня на отдельных участках фронта. При этом его подписание произойдет после проведения на Украине выборов и формирования органов власти . Мирное соглашение также должно быть закреплено юридически обязывающей резолюцией Совета Безопасности ООН, после чего состоится его ратификация.

Украинский меморандум

Накануне переговоров агентство Reuters опубликовало полное содержание украинского меморандума. Он включает:

— «полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море» на 30 дней и мониторинг режима «под руководством США при участии третьих стран»;

— обмен пленными по формуле «всех на всех», возвращение на родину украинских детей, вывезенных на территорию, контролируемую Россией;

— отказ Киева от сохранения нейтралитета: допускается возможность присоединения к Евросоюзу, вступление в НАТО «зависит от консенсуса внутри альянса»;

— отсутствие ограничений на численность, дислокацию или другие параметры ВСУ, а также на размещение иностранных войск на Украине;

— принятие линии соприкосновения как отправной точки для переговоров, но при этом непризнание международным сообществом контроля РФ над территориями, утраченными Украиной с февраля 2014 года, обсуждение вопросов территорий только после прекращение огня;

— поэтапное и частичное снятие санкций с России с возможностью их возобновления, а также использование активов РФ для восстановления Украины или продление их заморозки «до выплаты репараций»;

— проведение личной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, которые должны будут согласовать «ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования», в том числе гарантии безопасности, территориальные вопросы и окончательное мирное соглашение.

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На Украине российский вариант документа уже назвали неприемлемым. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что он не может быть выполнен.

«Последние две [части] вполне приемлемы, и с ними можно работать. Но в первой части отмечено, что мы должны выйти из тех частей украинских областей, которые внесены в их так называемую «конституцию». То есть, по сути, этот меморандум в таком виде неприемлем и не может быть выполнен», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

В свою очередь член украинской делегации, глава офиса президента Украины Андрей Ермак после публикации текста российского меморандума призвал ввести новые санкции против Москвы.

«Россияне делают все, чтобы не прекращать огонь и продолжать войну. Очень важны новые санкции сейчас. Рациональность — это не о России», — заявил он.