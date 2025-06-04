Лавров указал на «грубейшую ошибку» Зеленского

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложенного Россией перемирия на два-три дня является «грубейшей ошибкой». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве, имею в виду категорический в грубой форме отказ Зеленского от этого предложения», — заявил Лавров в ходе совещания кабинета министров.

Во время второго раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 2 июня, делегация России предложила Украине ввести непродолжительный режим прекращения огня на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы командиры смогли собрать тех, кто пал во время боевых действий.

Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, сейчас установилась теплая погода, в связи с чем в серой зоне возникла антисанитарная ситуация и есть опасность эпидемии.

В ответ на это Зеленский назвал представителей российской делегации «идиотами» и отказался от предложения о двух-трехдневном перемирии. Он заявил, что прекращение огня необходимо для того, чтобы не допустить новых жертв, а не собирать уже павших солдат.

Ранее Мединский раскрыл, когда Россия будет готова начать обмены пленными с Украиной.