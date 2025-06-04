Названа сумма ущерба от трех терактов в Курской и Брянской областях

Бастрыкин оценил ущерб от терактов в Брянской и Курской областях в 1 млрд рублей

Ущерб от трех терактов в Курской и Брянской областях составил более 1 млрд рублей. Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что расследование осуществляется совместно с Федеральной службой безопасности и Министерством внутренних дел.

Бастрыкин отметил, что следствием рассматриваются три уголовных дела, связанных с взрывами на железнодорожных объектах указанных регионов, приведших к крушению пассажирских и грузовых составов.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи. В момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва, его завалило конструкциями. Один из вагонов был раздавлен.

Также в ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз. Но спасателям удалось оперативно потушить пожар.

Ранее в МИД РФ заявили, что организаторы атак на железную дорогу будут наказаны.