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В Верховной раде Украины назвали российский меморандум неприемлемым

Нардеп Гончаренко: российский меморандум неприемлем и не может быть выполнен
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Доминик Бутен/РИА «Новости»

Российский меморандум, который получила украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле, неприемлем для исполнения. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

По его словам, меморандум состоит из трех частей.

«Последние две вполне приемлемы, и с ними можно работать. Но в первой части отмечено, что мы должны выйти из тех частей украинских областей, которые внесены в их так называемую «конституцию». То есть, по сути, этот меморандум в таком виде неприемлем и не может быть выполнен», – написал он.

2 июня глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что российский проект меморандума об урегулировании конфликта на Украине состоит из двух частей. По его словам, в первой представлено видение России, «как достичь настоящего долгосрочного мира», во второй — «какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня». При этом во второй части есть вариативность, предполагающая два пути, отметил помощник президента РФ.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мединский заявил, что Украина устроила из темы похищения детей шоу для Европы.

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