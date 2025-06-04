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Мединский оценил позицию Украины на переговорах в Стамбуле

Мединский: Киев на переговорах в Стамбуле в целом подтвердил свои позиции
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Украина на переговорах в Стамбуле подтвердила свои переговорные позиции. Его слова приводит РИА Новости.

«В целом в ходе переговоров они подтвердили свои позиции, которые сводятся к двум пунктам», — сказал Мединский.

Он отметил, что первый пункт — тридцати- или шестидесятидневное безусловное прекращение огня, второй пункт — использование этого прекращения огня для подготовки саммита руководителей государств.

«Это они все изложили в своем варианте меморандума, переданном нам 28 мая», — добавил он.

Делегации Украины и России обменялись меморандумами с условиями по прекращению огня на переговорах в Стамбуле 2 июня.

По итогам этой встречи помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что меморандум России является комплексным предложением по достижению долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращению огня. Он подчеркнул, что этот документ «не ультиматум».

Ранее в Верховной раде Украины назвали российский меморандум неприемлемым.

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