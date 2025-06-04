Лавров заявил о необходимости не поддаваться на украинские провокации

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что для России важно не поддаваться на последние провокации, нацеленные на срыв мирных переговоров. Свое мнение он высказал во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«Я бы считал важным не поддаваться на эти провокационные действия, явно нацеленные на то, чтобы сорвать переговоры и продолжать получать вооружение из европейских стран», — сказал он.

Он также заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от предложенного Россией перемирия на 2-3 дня является «грубейшей ошибкой».

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между представителями Москвы и Киева. Встреча прошла во дворце Чираган и длилась чуть больше часа. Во время нее стороны обменялись своими версиями меморандума об условиях прекращения огня, а также достигли ряда договоренностей. В частности, РФ и Украина обязались провести обмен тяжелобольными военнопленными и пленными в возрасте до 25 лет.

Ранее в МИД заявили, что Зеленский «зашелся в истерике» из-за переговоров в Стамбуле.