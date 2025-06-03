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В Европе раскритиковали меморандум России по конфликту на Украине

Глава МИД Чехии Липавский раскритиковал меморандум России по Украине
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Hadi Mizban/AP

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал российский меморандум по прекращению конфликта на Украине. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Мы являемся свидетелями еще одного из серии российских «мирных» планов. Он такой же, как и все предыдущие, не дадим себя обмануть. Украина должна подчиниться, Запад должен отступить», — написал Липавский.

По его словам, в документе не содержится ничего нового, а России якобы нельзя доверять.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. На них Россия предложила Украине ввести на два-три дня режим прекращения огня на отдельных участках фронта, чтобы командиры российских и украинских подразделений могли эвакуировать павших солдат.

Стороны также обменялись меморандумами об урегулировании и договорились о новом масштабном обмене пленными. Помимо этого, в формате «всех на всех» будут обменяны больные, тяжелораненые и пленные в возрасте до 25 лет.

Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили об «опасной фазе» конфликта на Украине.

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