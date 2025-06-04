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Стали известны темы, которые Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном в ходе встречи

Посольство РФ: Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном обстановку на корейском полуострове
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KCNA/Reuters

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которой было проведено обсуждение таких тем, как ситуация вокруг украинского кризиса, обстановка на корейском полуострове, а также сотрудничество Москвы и Пхеньяна в различных областях. Об этом сообщили в посольстве России в северокорейской республике.

«В ходе беседы, прошедшей в обстановке товарищеского взаимопонимания, обсуждались вопросы сотрудничества в различных областях, состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг украинского кризиса и на Корейском полуострове», — говорится в сообщении посольства.

Шойгу прибыл в Пхеньян по поручению президента России Владимира Путина. В пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщили, что в ходе переговоров стороны могут обсудить «реализацию некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, а также увековечивание памяти корейских бойцов, помогавших в освобождении Курской области». Кроме того, ожидается обсуждение актуальных вопросов международной повестки дня, в том числе ситуации вокруг Украины.

Ранее Ким Чен Ын передал теплый боевой привет армии и народу России.

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