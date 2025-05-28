Шойгу оценил отношения России и КНДР

Доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном отражают взаимное стремление к расширению сотрудничества. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам, отношения России и КНДР придают импульс развитию двустороннего политического диалога и кооперации в практической области.

В конце марта делегация во главе с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным посетила Пхеньян. Глава СВР провел переговоры с Ли Чхан Дэ. Также представители РФ встретились с сотрудниками северокорейского министерства государственной безопасности.

Комментируя визит Нарышкина в КНДР, политолог Сергей Латышев сказал, что само по себе выстраивание отношений с Северной Кореей — успех для России, поскольку Пхеньян показал всему миру, что никого и ничего не боится, несмотря на беспрецедентное количество западных санкций. Он отметил, что КНДР способна «кое-чем поделиться» с Россией в столь непростое время, когда многие страны не только не помогают, но и вводят санкции под нажимом Запада.

Ранее Россия заблокировала в Совбезе ООН проект санкций против КНДР.