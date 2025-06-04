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НАТО заявило о претензиях на Балтику и Черное море

Генсек Рютте: НАТО рассматривает Черное и Балтийское моря как регионы альянса
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Khalil Hamra/AP

НАТО рассматривает Черное и Балтийское моря в качестве регионов ответственности альянса. Об этом заявил генсекретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, его слова приводит ТАСС.

«Что касается Балтийского моря, но также других регионов альянса, таких как Черное море, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой», — сказал он.

Также Рютте заявил, что реакция НАТО будет «разрушительной» в случае нападения со стороны России.

До этого генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер призвал НАТО готовиться к вооруженному столкновению с Россией в течение следующих четырех лет.

Бройер заявил, что в 2024 году Россия произвела четыре миллиона 152-мм артиллерийских снарядов, не все из которых будут использованы в конфликте на Украине. По его словам, Россия ежегодно производит 1500 основных танков, многие из которых могут быть использованы якобы для нападения на союзников по НАТО в Балтии к 2029 году или раньше.

Ранее Рютте объяснил, зачем НАТО поддерживает Украину.

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