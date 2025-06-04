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Рютте заявил о «разрушительной» реакции НАТО в случае нападения России

Рютте: Путин должен знать, что в случае атаки реакция НАТО будет разрушительной
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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что реакция Североатлантического альянса будет «разрушительной» в случае нападения со стороны России. Его слова приводит Sky News.

«Мы всегда готовы к любому развитию событий, и Владимир Владимирович Путин должен знать, что, если он попытается, наша реакция будет сокрушительной. И он знает», — сказал Рютте.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер призвал НАТО готовиться к вооруженному столкновению с Россией в течение следующих четырех лет.

Бройер заявил, что в 2024 году Россия произвела четыре миллиона 152-мм артиллерийских снарядов, не все из которых будут использованы в конфликте на Украине. По его словам, Россия ежегодно производит 1500 основных танков, многие из которых могут быть использованы якобы для нападения на союзников по НАТО в Балтии к 2029 году или раньше.

Ранее Рютте объяснил, зачем НАТО поддерживает Украину.

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