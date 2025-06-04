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Рютте объяснил, зачем НАТО поддерживает Украину

Генсек Рютте: помогая Киеву, НАТО не продлевает конфликт, а защищает Украину
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Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса не продлевает конфликт, а предотвращает будущую агрессию. Его слова приводит телеканал Sky News.

«Поддержка Украины со стороны НАТО направлена не на продление войны, а на обеспечение того, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и предотвратить любую будущую агрессию», — заявил Рютте.

Генсек также поприветствовал усилия президента США Дональда Трампа в его попытках «установления справедливого и прочного мира» на Украине. Он заверил, что военный блок «сосредоточится на дальнейшей поддержке Украины в ее борьбе с российской агрессией».

До этого газета Algemeen Dagblad сообщила, что Рютте пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите НАТО в Гааге. Однако на какие именно мероприятия саммита распространяется это приглашение, не уточняется.

По данным источников, Зеленского могут пригласить на ужин в королевском дворце, где будут находиться президент США Дональд Трамп и другие лидеры стран НАТО.

Ранее Рютте напомнил об обещании принять Украину в НАТО.

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