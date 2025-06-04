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Избрание Ли Чжэ Мёна президентом Южной Кореи сочли хорошей новостью для России

Профессор Ланьков: новый президент Южной Кореи захочет наладить отношения с РФ
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Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Победа кандидата от Демократической партии Ли Чжэ Мёна на президентских выборах в Южной Корее – это хорошая новость для России, так как он стремится к нормализации отношений с РФ, КНДР и Китаем. Однако, учитывая сложившуюся в стране ситуацию, во многом ему придется ориентироваться на решения США, объяснил НСН кореевед, профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков.

Хотя в целом избрание Ли Чжэ Мёна – это скорее позитивное событие, переоценивать его эффект не стоит, считает Ланьков. Он напомнил, что для Южной Кореи отношения с Россией не являются приоритетными, хотя и признается место страны в клубе величайших держав мировой политики.

Новый глава государства действительно рассчитывает на улучшение отношений с Россией, Северной Кореей, а также на то, что ему удастся остановить ухудшение отношений с Китаем, которое продолжается уже порядка десяти лет, отметил профессор. Он напомнил слова Ли Чжэ Мёна о том, что Сеул не должен вмешиваться в российско-украинский или китайско-тайваньский конфликты.

«Также он весьма негативно относится к американским требованиям о сокращении объемов торговли с Китаем и снижении объема южнокорейских современных технологий, поступающих в Китай. То есть он хочет торговать с Китаем и иметь неплохие отношения с Россией», — отметил Ланьков.

При этом он добавил, что, как и все предшественники, вновь избранный президент должен действовать в строгих рамках, а также руководствоваться решениями Вашингтона, с которым важно поддерживать максимально теплые отношения. На фоне ухудшения взаимодействия с Китаем, наращиванием ракетно-ядерного потенциала КНДР для Южной Кореи критически важно любой ценой сохранять дружбу с США, подчеркнул эксперт.

«И ради этого нужно идти на шаги, которые в каких-то других областях наносят ущерб корейским национальным интересам», — заключил Ланьков.

Напомним, в начале апреля Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, признав, что он грубо нарушил закон в декабре прошлого года, когда объявил военное положение и приказал направить военнослужащих в парламент, чтобы взять его под контроль. В январе его арестовали по делу о мятеже, а в его квартире провели обыски.

Ли Чжэ Мён является кандидатом от оппозиционной Объединенной демократической партии «Тобуро». На выборах 3 июня его главным соперником был Ким Мун Су от правящей консервативной партии «Гражданская сила» — накануне вечером он признал поражение.

Ранее сообщалось, что США могут вывести тысячи военных из Южной Кореи.

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