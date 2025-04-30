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В квартире экс-президента Южной Кореи проходит обыск

«Рёнхап»: в квартире экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля проходит обыск
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The Presidential Office/Reuters

В Сеуле в квартире экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля проходит обыск. Об этом пишет «Рёнхап».

Жилище расположено в люксовом многоквартирном доме Acrovista. По информации издания, там работают сотрудники прокуратуры и следствия.

В середине апреля сообщалось, что полиция Южной Кореи прибыла в резиденцию Юна, обвиняемого в попытке мятежа, для обыска по уголовному делу. Полицейские столкнулись с сопротивлением охраны подвергнутого импичменту президента — сотрудники службы безопасности не дали разрешение на обыск. Правоохранительные органы прибыли к резиденции для того, чтобы изъять серверы, на которых, как предполагается, хранятся данные телефонных переговоров по защищенной связи.

4 апреля конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент Юну, лишив его всей полноты власти. Новые выборы главы государства должны пройти в течение 60 дней после утверждения импичмента.

3 декабря 2024 года Юн ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». После этого в Сеуле вспыхнули массовые протесты. Гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами, и уже спустя несколько часов военное положение было отменено.

Ранее в Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.

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