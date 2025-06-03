Проигравший кандидат на должность президента Южной Кореи признал поражение

Кандидат от консервативной партии «Гражданская сила» Ким Мун Су на выборах президента Южной Кореи признал поражение. Об этом сообщает телеканал YTN.

«Со смирением принимаю выбор народа. Поздравляю кандидата Ли Чжэ Мёна, избранного президентом», — заявил Ким.

Предыдущий президент Южной Кореи, Юн Сок Ёль, подвергнутый импичменту, также принадлежал к консервативной партии «Сила народа».

До этого кандидат от Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён, по имеющимся данным, принял решение назначить членом высшего совета партии Ким Мин Сока на пост премьер-министра.

По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 63% голосов Ли Чжэ Мён получает 48,7% поддержки избирателей, в то время как его главный соперник Ким Мун Су имеет 43,7%. Три основных телеканала Южной Кореи отразили мнение, что Ли Чжэ Мён, скорее всего, одержит победу на выборах.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.