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США могут вывести тысячи военных из Южной Кореи

WSJ: США рассматривают сокращение военного контингента в Южной Корее
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The Defense Ministry/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность вывода около 4,5 тыс. американских военнослужащих из Южной Кореи с их последующей передислокацией в Индо-Тихоокеанском регионе, включая тихоокеанский остров Гуам. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники.

Инициатива, разрабатываемая Пентагоном, продолжает курс, заложенный еще в первый срок Трампа, когда он неоднократно поднимал вопрос о сокращении военного присутствия США в Южной Корее, где сейчас размещены около 28,5 тыс. американских солдат. Согласно плану, часть контингента может быть переведена на Гуам — стратегическую базу США в Тихом океане — и другие точки региона.

Как отмечают источники издания, предложение готовится к рассмотрению Трампом в рамках неофициального пересмотра политики Вашингтона в отношении КНДР. Однако окончательное решение будет зависеть от развития ситуации вокруг Украины: американские чиновники подчеркивают, что вопрос о сокращении войск в Азии не будет решен до прояснения перспектив военной поддержки Киева.

При этом 15 мая Трамп сообщил, что США сохранят за собой базу Баграм в Афганистане.

Ранее аналитик назвал страны, которые первыми пострадают от вывода войск США.

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