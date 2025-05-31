Иран оценил переговоры с США по ядерной программе

Эслами: Иран достиг прогресса в переговорах с США по ядерной программе

Иран достиг прогресса в переговорах с США по ядерной программе. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами, передает агентство IRNA.

«Мы наблюдаем определенный прогресс в непрямых переговорах с США», — сказал он.

Эслами также рассказал, что Иран подготовил площадки для строительства двух новых АЭС.

До этого издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон и Тегеран пытаются согласовать рамочный договор, который станет промежуточным этапом на пути к заключению полноценной ядерной сделки.

По данным издания, в Иране считают, что такое соглашение может приблизить стороны к новой сделке, и хотят включить в него подтверждение своего права на гражданскую ядерную программу, а также обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия. Кроме того, возможным условием является проведение проверок на ядерных объектах Ирана.

Ранее в Иране назвали ошибкой требования США об отказе от обогащения урана.