Иран настаивает на возможности обогащать уран

Отказ от обогащения урана сделает ядерную программу Ирана бесполезной и поставит республику в зависимость от других стран. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает ТАСС.

«Это сравнимо с тем, как иметь нефть, но не иметь возможности ее перерабатывать на своей территории. У вас есть нефть, но бензин вы должны покупать у других», — сказал Хаменеи.

До этого стало известно, что шестой раунд переговоров между Ираном и США по ядерной сделке может не состояться. По данным телеканала CNN, Тегеран считает предложение Вашингтона «непоследовательным и бессвязным, крайне нереалистичным и содержащим чрезмерные требования».

При этом 31 мая глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами сообщил о достижении прогресса в переговорах с Вашингтоном по ядерной программе. Также, по его словам, Тегеран подготовил площадки для строительства двух новых АЭС в стране.

Ранее в Иране назвали ошибкой требования США об отказе от обогащения урана.