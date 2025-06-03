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Шестой раунд переговоров США и Ирана может не состояться

CNN: новый раунд переговоров по иранской ядерной программе может не состояться
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Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Возможность проведения шестого раунда переговоров США и Ирана по ядерной сделке оказалась под вопросом. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Тегеран считает предложение Вашингтона «непоследовательным и бессвязным, крайне нереалистичным и содержащим чрезмерные требования».

Неназванный иранский чиновник отметил, что американцы постоянно меняют свою позицию. До сих пор это было главным препятствием на пути к успеху переговоров, а теперь делает данную работу сложнее, чем когда-либо.

Кроме того, он обратил внимание на то, что предложение США расходится с достигнутыми ранее договоренностями между сторонами.

31 мая глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами сообщил о достижении прогресса в переговорах с Вашингтоном по ядерной программе. Также, по его словам, Тегеран подготовил площадки для строительства двух новых АЭС в стране.

Ранее Иран ускорил производство урана, обогащенного до 60%.

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