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Трамп заявил, что Иран не хочет, чтобы его разбомбили из-за ядерной программы

Трамп: США близки к заключению договоренности с Ираном по его ядерной программе
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения по иранской ядерной программе. Об этом американский лидер заявил журналистам, выступая в Овальном кабинете Белого дома, передает CNN.

«Думаю, у нас есть шанс достичь соглашения с Ираном. Им не хочется, чтобы их разбомбили, они предпочли бы заключить сделку», — заявил Трамп.

Американский лидер выразил мнение, что заключение сделки может произойти уже в недалеком будущем. Американский лидер подчеркнул, что «было бы отлично», если страны пришли к этому соглашению без бомбежек по всему Ближнему Востоку.

До этого издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон и Тегеран предпринимают попытки согласовать рамочный договор, который станет промежуточным этапом на пути к заключению полноценной ядерной сделки.

По данным издания, в Тегеране считают, что такое соглашение может приблизить стороны к новой сделке, и хотят включить в него подтверждение своего права на гражданскую ядерную программу, а также обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия.

Ранее в Иране назвали ошибкой требования США об отказе от обогащения урана.

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