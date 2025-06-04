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Переданный Украиной список детей поступил в аппарат детского омбудсмена России

Переданный Киевом список из 339 детей поступил в аппарат детского омбудсмена РФ
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Vadim Ghirda/AP

Предоставленный украинской стороной список из 339 детей поступил в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом журналистам сообщила сама омбудсмен, передает ТАСС.

«Списки сразу же попали к нам, так как мы по поручению президента ведем эту работу», — сказала она.

2 июня глава российской переговорной делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на российско-украинских переговорах в Стамбуле стороны обсуждали тему детей, потерявших контакты с родиной. По его словам, российская сторона рассмотрит каждую ситуацию по списку. Мединский также напомнил, что за последнее время Россия вернула Украине 101 ребенка, а Киев российской — около 20.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась больше часа и на данный момент завершена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле обменялись документами по урегулированию конфликта и готовят новый обмен пленными.

Ранее Мединский раскрыл формат обмена с Украиной больными и тяжелоранеными.

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