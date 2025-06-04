В МИД России заявили, что Украина взяла паузу для изучения меморандума РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что Украина взяла паузу для рассмотрения российского меморандума по итогам переговоров в Стамбуле.

По ее словам, Москва также подробно изучит положения украинского меморандума.

Также Захарова заявила, что Россия с ответственностью подойдет ко всем достигнутым в Стамбуле договоренностям по итогам переговоров с делегацией Украины.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня.

3 июня глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что третий раунд переговоров Москвы и Киева, скорее всего, пройдет в Стамбуле в конце июня. По его словам, одним из ключевых вопросов предстоящей встречи станет «движение к устойчивому прекращению огня».

Ранее в Кремле оценили работу Мединского в Турции.