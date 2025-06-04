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В МИД России заявили, что Украина взяла паузу для изучения меморандума РФ

Захарова: Россия подробно изучит положения украинского меморандума
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что Украина взяла паузу для рассмотрения российского меморандума по итогам переговоров в Стамбуле.

По ее словам, Москва также подробно изучит положения украинского меморандума.

Также Захарова заявила, что Россия с ответственностью подойдет ко всем достигнутым в Стамбуле договоренностям по итогам переговоров с делегацией Украины.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня.

3 июня глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что третий раунд переговоров Москвы и Киева, скорее всего, пройдет в Стамбуле в конце июня. По его словам, одним из ключевых вопросов предстоящей встречи станет «движение к устойчивому прекращению огня».

Ранее в Кремле оценили работу Мединского в Турции.

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Переговоры в Стамбуле
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