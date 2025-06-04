МИД заявил, что Россия ответственно подойдет к достигнутым в Стамбуле договоренностям

Захарова: Россия ответственно подойдет к достигнутым в Стамбуле договоренностям

Россия с ответственностью подойдет ко всем достигнутым в Стамбуле договоренностям по итогам переговоров с делегацией Украины. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга, транслируемого на телеканале «Россия 24».

«Российская сторона намерена ответственно подойти к выполнению достигнутых договоренностей», — сказала она.

Дипломат отметила, что украинские власти приложили немало усилий, чтобы сорвать очередной раунд переговоров с РФ в Стамбуле.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня.

3 июня глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что третий раунд переговоров Москвы и Киева, скорее всего, пройдет в Стамбуле в конце июня. По его словам, одним из ключевых вопросов предстоящей встречи станет «движение к устойчивому прекращению огня».

Ранее в Кремле оценили работу Мединского в Турции.