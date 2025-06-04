Политолог: Киев выставил себя в невыгодном свете на переговорах в Стамбуле

Киев выставил себя в невыгодном свете, когда члены украинской переговорной группы подняли вопрос о «похищенных» детях. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Дмитрий Матюшенков. Он обратил внимание, что количество детей (339) не столь велико, как говорилось ранее.

Кроме того, было публично озвучено, что работа по возвращению детей и так непрерывно ведется, обратил внимание эксперт.

«Речь идет не о миллионе, не о сотне тысяч, а всего о 339 детях. Открытое заявление Москвы о том, что многие дети спасены с поля боя русскими военнослужащими, а не «похищены», как это пытается представить Киев, в очередной раз заставило режим Зеленского выглядеть абсурдно», — сказал Матюшенков.

Глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский заявлял, что Киев делает шоу из темы похищений детей, чтобы произвести впечатление на «сердобольных европейцев».

Второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта прошел в Стамбуле 2 июня. Диалог проходил на русском языке и длился чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт указал на ловушку, в которой оказался Киев после переговоров в Стамбуле.