Политолог Дмитрий Матюшенков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал итоги второго раунда переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. По его словам, достигнутая в ходе встречи договоренность об обмене телами по формуле шесть тысяч на шесть тысяч ставит Киев в ловушку.

Эксперт пояснил, что если власти Украины пойдут на обмен, им придется признать потери и выплатить компенсацию семьям. Если же Киев откажется обменивать тела, это окончательно подорвет авторитет украинского лидера Владимира Зеленского.

«Поэтому они не могут публично отказаться от обмена — украинская общественность требует уважения к памяти воинов. Публичный отказ стал бы катастрофой для имиджа Зеленского. Это выглядело бы как позорный демарш, как будто бы он бросил своих прямо на поле боя», — сказал Матюшенков.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Диалог проходил на русском языке и длился чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Как отмечал военкор Александр Коц, за 6000 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых Россия передаст украинской стороне в рамках стамбульских договоренностей, Киев будет вынужден заплатить семьям погибших 180 млрд рублей.

Ранее Медведчук объяснил, почему из Зеленского не вышло полководца.