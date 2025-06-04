На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт указал на ловушку, в которой оказался Киев после переговоров в Стамбуле

Политолог Матюшин: Киев оказался в ловушке после переговоров в Стамбуле
close
Murat Gok/AP

Политолог Дмитрий Матюшенков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал итоги второго раунда переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. По его словам, достигнутая в ходе встречи договоренность об обмене телами по формуле шесть тысяч на шесть тысяч ставит Киев в ловушку.

Эксперт пояснил, что если власти Украины пойдут на обмен, им придется признать потери и выплатить компенсацию семьям. Если же Киев откажется обменивать тела, это окончательно подорвет авторитет украинского лидера Владимира Зеленского.

«Поэтому они не могут публично отказаться от обмена — украинская общественность требует уважения к памяти воинов. Публичный отказ стал бы катастрофой для имиджа Зеленского. Это выглядело бы как позорный демарш, как будто бы он бросил своих прямо на поле боя», — сказал Матюшенков.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Диалог проходил на русском языке и длился чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Как отмечал военкор Александр Коц, за 6000 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых Россия передаст украинской стороне в рамках стамбульских договоренностей, Киев будет вынужден заплатить семьям погибших 180 млрд рублей.

Ранее Медведчук объяснил, почему из Зеленского не вышло полководца.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами