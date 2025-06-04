В декларации саммита НАТО не будет пункта о членстве Украины в альянсе

AFP: НАТО не хочет упоминать членство Украины в итоговой декларации саммита

Североатлантический альянс намерен сделать итоговую декларацию саммита НАТО краткой и избежать упоминаний членства Украины, чтобы не создавать разногласий. Об этом сообщает агентство AFP.

Саммит НАТО пройдет в Гааге с 24 по 25 июня.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Североатлантического альянса.

При этом 2 июня Рютте заявил, что все страны — члены НАТО согласились с присоединением Украины к альянсу, и подчеркнул, что этот вопрос не может быть частью мирных переговоров Москвы и Киева.

Зеленский заявлял, что Запад должен показать России, что она не может влиять на Североатлантический альянс в целом и отдельных членов НАТО.

Ранее в Германии призвали НАТО готовиться к «нападению» России к 2029 году.