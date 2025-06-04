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Генсек НАТО пригласил Зеленского на саммит альянса в Гаагу

Algemeen Dagblad: Рютте пригласил Зеленского на саммит НАТО в Гаагу
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Olivier Matthys/AP

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Североатлантического альянса, который пройдет в Гааге 24-25 июня. Об этом сообщила нидерландская газета Algemeen Dagblad.

Пока нет информации о том, на какие мероприятия саммита распространяется приглашение. По данным источников в дипломатических кругах Нидерландов, украинского лидера могут пригласить на ужин в королевском дворце, где будут находиться президент США Дональд Трамп и другие лидеры государств НАТО.

2 июня Рютте заявил, что все страны — члены НАТО согласились с присоединением Украины к альянсу, и подчеркнул, что этот вопрос не может быть частью мирных переговоров Москвы и Киева.

Запад должен показать России, что она не может влиять на Североатлантический альянс в целом и отдельных членов НАТО в частности, сказал в понедельник Зеленский. По его утверждению, Россия «решила пойти против Европы», в связи с чем у Москвы нет места в принятии решений о будущем Запада. Это необходимо продемонстрировать на предстоящем саммите НАТО, считает украинский лидер.

До этого агентство Ansa писало, что Соединенные Штаты выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО. Почти все союзники выразили Вашингтону недоумение относительно этого решения, добавило издание.

Ранее в Германии призвали НАТО готовиться к «нападению» России к 2029 году.

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