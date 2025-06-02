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Рютте напомнил об обещании принять Украину в НАТО

Генсек Рютте напомнил об обещании стран-членов НАТО принять Украину в альянс
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Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что все страны — члены НАТО согласились с присоединением Украины к альянсу и подчеркнул, что этот вопрос не может быть частью мирных переговоров Москвы и Киева. Его слова приводит LRT.

«Что касается Украины, в Вашингтоне было четкое обязательство всех 32 союзников – это необратимый путь к вступлению Украины в НАТО. Без конкретной даты, не как часть мирного соглашения, а как долгосрочное обязательство всех 32 союзников, и мы уже строим этот мост», – заверил Рютте.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен показать России, что она не может влиять на Североатлантический альянс в целом и отдельных членов НАТО. По его утверждению, Россия «решила пойти против Европы», в связи с чем у Москвы нет места в принятии решений о будущем Запада. Это необходимо продемонстрировать на предстоящем саммите НАТО, считает украинский лидер.

Ранее в Германии призвали НАТО готовиться к «нападению» России к 2029 году.

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