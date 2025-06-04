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В Госдепе оценили продолжительность переговоров по урегулированию на Украине

Госдеп: США не хотят затягивания переговоров по Украине на год
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Александр Кряжев/РИА Новости

США не хотят, чтобы процесс переговоров по урегулированию ситуации на Украине затягивался на годы. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, пишет ТАСС

«Есть обязательство не допустить, чтобы это продолжалось месяцами или чтобы проводились встречи ради встреч. Это не будет продолжаться год», — сказала она.

Брюс добавила, что президенту США Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио нужны результаты и сроки.

3 июня представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп позитивно оценивает прогресс на переговорах по украинскому конфликту, но осознает сложность дальнейшего урегулирования.

Она подтвердила, что американский лидер выступает за оперативное разрешение кризиса.

При этом Трамп допускает возможность ужесточения санкций против РФ, но при этом видит прогресс в переговорах по Украине.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Подробности о встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, с какой целью Украина пошла на переговоры.

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Переговоры о мире на Украине
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