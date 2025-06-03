Трамп сохраняет возможность усиления санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп допускает возможность ужесточения санкций против РФ, но при этом видит прогресс в переговорах по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В конце мая Трамп объяснил нежелание ужесточать санкции против России тем, что их усиление может нанести ущерб диалогу по украинскому урегулированию.

«Только тот факт, что, если я думаю, что я близок к заключению сделки [по урегулированию на Украине], я не хочу этим (введением санкций. — прим. ред.) все испортить», — заявил он.

3 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в США в составе делегации, которую возглавляет министр экономики республики Юлия Свириденко, чтобы обсудить «важные вопросы», в том числе усиление санкционного давления на Россию.

До этого авторы проекта «сокрушительных» санкций против РФ, американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь, призвали принять его до саммит «Большой семерки» (G7), который состоится в Канаде 15–17 июня.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что совместные санкции ЕС и США могут нанести урон России.