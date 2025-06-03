Политолог объяснил, с какой целью Украина пошла на переговоры

Украина не стремится к миру, а Россия не примет ее условия, пока не достигнет целей специальной военной операции. Переговоры при этом будут продолжаться. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал политолог, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

По его словам, Украина пошла на переговоры, чтобы разыграть спектакль перед глазами главного зрителя — президента США Дональда Трампа.

«Будет очередная встреча переговорных групп, где они обменяются впечатлениями о выдвинутых в проектах меморандумах, каждая сторона публично заявит о том, что эти проекты не приемлемы для реализации. <...> Дальше будут вносить какие-то правки в эти проекты, но они не будут существенными, потому что принципиальные моменты корректировке не поддаются», — объяснил Фельдман.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Диалог длился чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали о возможных вопросах на третьей встрече РФ и Украины.