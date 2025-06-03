В Белом доме раскрыли отношение Трампа к переговорам России и Украины

Белый дом: Трамп позитивно, но с реализмом относится к переговорам РФ и Киева

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позитивно оценивает прогресс на переговорах по украинскому конфликту, но осознает сложность дальнейшего урегулирования. Об этом она сообщила на пресс-брифинге во вторник, передает ТАСС.

«Он положительно относится к достигнутому, но как реалист понимает: перед нами две страны с длительной историей противостояния», — пояснила Левитт.

Она подтвердила, что Трамп выступает за оперативное разрешение кризиса.

При этом Трамп допускает возможность ужесточения санкций против РФ, но при этом видит прогресс в переговорах по Украине.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Диалог длился чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, с какой целью Украина пошла на переговоры.