На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Белом доме раскрыли отношение Трампа к переговорам России и Украины

Белый дом: Трамп позитивно, но с реализмом относится к переговорам РФ и Киева
close
Leah Millis/Reuters

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп позитивно оценивает прогресс на переговорах по украинскому конфликту, но осознает сложность дальнейшего урегулирования. Об этом она сообщила на пресс-брифинге во вторник, передает ТАСС.

«Он положительно относится к достигнутому, но как реалист понимает: перед нами две страны с длительной историей противостояния», — пояснила Левитт.

Она подтвердила, что Трамп выступает за оперативное разрешение кризиса.

При этом Трамп допускает возможность ужесточения санкций против РФ, но при этом видит прогресс в переговорах по Украине.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Диалог длился чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, с какой целью Украина пошла на переговоры.

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами