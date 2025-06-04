Экс-советник Трампа заявил о планах Зеленского втянуть США в третью мировую войну с РФ

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и президент Украины Владимир Зеленский хотят втянуть США в войну с Россией, которая станет третьей мировой. Об этом заявил в соцсети X бывший советник президента США по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон.

«Мы не можем позволить, чтобы Грэм и Зеленский втянули США в третью мировую войну, на фоне которой первые две покажутся мелкими потасовками», — написал он.

По словам политика, Грэм дает гражданам Украины «ложную надежду» на то, что США их поддержат и ввяжутся в полномасштабный конфликт с РФ.

3 июня Бэннон заявил, что Грэм должен быть «арестован», если он не прекратит свои поездки за границу и не перестанет «разжигать обстановку» вокруг конфликта на Украине. Он раскритиковал удары украинских беспилотников по российским аэродромам и заявил, что Белому дому следует осудить действия Украины, а также одернуть сенатора Грэма, который прославился своей поддержкой Киева и критикой России.

Он также обвинил Грэма, который в пятницу встречался с в Киеве с Зеленским, в том, что сенатор работает за спиной президента США Дональда Трампа и «занимается разжиганием».

На прошлой неделе в сенате США был представлен законопроект, инициированный демократом Ричардом Блюменталем и республиканцем Линдси Грэмом. Документ предусматривает введение вторичных тарифов в размере 500% на товары из России, если Москва выдвинет неприемлемые условия для достижения мирного соглашения по Украине. Кроме того, санкции могут распространиться на страны, закупающие российскую нефть. Законопроект поддержал 81 сенатор.

Ранее сенатор Грэм пригрозил России новыми санкциями.