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Американский сенатор пригрозил президенту РФ новыми антироссийскими санкциями

Грэм: сенат США готов к новым санкциям, если Путин продолжит играть в игры
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Nathan Howard/Reuters

Член сената США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в открытом письме президенту РФ Владимиру Путину заявил о возможности введения новых санкций в отношении России. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По словам Грэма, американский сенат готов к любому развитию событий. Законопроект о 500%-ных пошлинах на российские энергоносители изолирует Россию от торговли. Политик подчеркнул, что страны, покупающие российские энергоносители и, тем самым, поддерживающие «варварское вторжение», должны осознать все последствия.

Грэм выразил уверенность, что «военная машина Путина» остановится, если Пекин и Нью-Дели перестанут импортировать российскую нефть. Он пригрозил, что сенат США «примет меры», если лидер России «продолжит играть в игры».

22 мая сообщалось, что сенат США пригрозил российской стороне введением 500%-ных вторичных тарифов, если РФ выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня на Украине в ближайшее время.

Ранее была раскрыта позиция Трампа по санкциям против России.

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