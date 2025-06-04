Келлог заявил о готовности новых санкций против России

Келлог заявил, что законопроект о новых санкциях против России готов к принятию

В сенате США готов к принятию законопроект о введении новых санкций против Российской Федерации. Об этом в интервью Fox News заявил специальный посланник американского президента Кит Келлог.

По словам спецпосланника, на прошлой неделе он обсуждал этот вопрос с сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он выразил мнение, что сенаторы «готовы действовать».

«Они назвали это «Законом о санкциях против России 2025», и, думаю, Грэм уже подготовил их к принятию», — сказал Келлог.

Он добавил, что эти рестрикции «будут весьма жесткими».

В июне авторы проекта «сокрушительных» санкций против РФ, американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь, призвали принять его до саммита «Большой семерки» (G7), который состоится в Канаде 15–17 июня.

30 мая газета Politico написала, что президент США Дональд Трамп боится, что если сенат утвердит новые санкции против России, то это ухудшит отношения Вашингтона и Москвы.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что совместные санкции ЕС и США могут нанести урон России.