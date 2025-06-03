В ЕК заявили, что совместные санкции ЕС и США могут нанести урон России

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью заявила, что согласованное применение санкций Евросоюза и возможных новых американских санкций, могло бы иметь наиболее существенные последствия для экономики России. Ее слова приводит «Интерфакс».

Так она прокомментировал встречу в Берлине главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который готовит новые санкции против РФ в Сенате США.

«Они обсуждали их соответствующие взгляды на то, что касается санкций, которые надлежит ввести в отношении России», — заявила Пинью.

По ее словам, идея заключается в том, чтобы нанести России «жесткий удар». Она добавила, что «сочетание этих двух пакетов может оказать значительное влияние» на российскую экономику.

До этого сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в США в составе делегации, которую возглавляет министр экономики республики Юлия Свириденко, чтобы обсудить «важные вопросы», в том числе усиление санкционного давления на Россию.

Ранее экс-советник Трампа призвал «арестовать» сенатора Грэма из-за позиции по Украине.