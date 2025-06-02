«Сокрушительные» санкции США против России могут ввести до саммита G7

Авторы проекта с «сокрушительными» санкциями против РФ, американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь, призывают принять его к саммиту «Большой семерки» (G7), который пройдет в Канаде 15–17 июня. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Грэм и Блюменталь опубликовали совместное заявление после встреч в Париже с французскими министрами и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они хотят ускорить процесс введения антироссийских санкций, поскольку считают, что РФ якобы готовится к военному наступлению на Украине в конце лета или ранней осенью.

«К саммиту G7 мы надеемся, что санкции будут введены в действие — в координации с Европой», — приводит агентство выдержку из сообщения сенаторов.

30 мая газета Politico писала, что президент США Дональд Трамп боится, что если сенат утвердит новые санкции против России, то это ухудшит отношения Вашингтона и Москвы.

До этого сенат США пригрозил РФ введением 500-процентных вторичных тарифов, если Москва выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня на Украине.

Ранее глава ЕК обсудила с сенатором Грэмом новые санкции против России.